Premio letterario Chianti, la prima selezione: ecco i 40

Il Comitato Tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023, ha compiuto una prima scelta di titoli comprendente i seguenti quaranta testi, di seguito proposti in ordine alfabetico. Da questa lista il Comitato trarrà, dopo ulteriori opportune selezioni e confronti, i tre autori finalisti, i cui nomi saranno comunicati entro il mese di febbraio 2024.

1. Albinati Edoardo, Uscire dal mondo, Rizzoli

2. Baldelli Simona, Il pozzo delle bambole, Sellerio

3. Bianca Federico, Riscatto, Felici

4. Bicchi Luigi, Il noce dell’Alderga, NIE

5. Bona Giorgio, La lacrima della giovane comunista, Arkadia

6. Borrasso Francesco, Sott’acqua, Giulio Perrone

7. Bortolotti Nicoletta, Un giorno e una donna, HarperCollins

8. Camurri Roberto, Qualcosa nella nebbia, NN

9. Casadio Paolo, Fiordicotone, Manni

10. Cassioli Silvia, Il capro, Il Saggiatore

11. Cecconi Arianna, La girandola degli insonni, Feltrinelli

12. Ciano Martino, Itinerari della mente verso Thomas Bernhard, A&B

13. Drago Marco, Innamorato, Bollati Boringhieri

14. Durastanti Claudia, Cleopatra va in prigione, Minimum Fax

15. Falco Giorgio, Il paradosso della sopravvivenza, Einaudi

16. Fallai Paolo, Un inverno lungo un anno, Solferino

17. Gori Leonardo, La libraia di Stalino, Tea

18. Innocenti Simone, L’anno capovolto, Blu Atlantide

19. Lepri Roberta, DNA Chef, Voland

20. Levi Lia, Per un biglietto del cinema in più, Salani

21. Lupo Giuseppe, Tabacco clan, Marsilio

22. Manganelli Lietta, Aspettando che l’Inferno cominci a funzionare, La Nave di Teseo

23. Miorandi Paolo, Nannetti. La polvere delle parole, Exorma

24. Mondadori Sebastiano, Verità di famiglia, La Nave di Teseo

25. Naspini Sacha, Villa del seminario, E\O

26. Nata Sebastiano, Memorie di un infedele, Bompiani

27. Ossorio Antoniella, I bambini del maestrale, Neri Pozza

28. Paoli Gigi, La voce del buio, Giunti

29. Pardini Vincenzo, Il passo dei briganti, Vallecchi

30. Permunian Francesco, Elogio dell’aberrazione, Ponte alle Grazie

31. Piersanti Claudio, Ogni rancore è spento, Rizzoli

32. Pignatelli Anna Luisa, Il campo di Gosto, Fazi

33. Sartori Giacomo, Fisica delle separazioni in otto movimenti, Exorma

34. Scudeletti Massimiliano, La laguna dei sogni sbagliati, Arkadia

35. Soriani Melania, Bly, Mondadori

36. Spampinato Lorena, Piccole cose connesse al peccato, Feltrinelli

37. Spila Cristiano, I baffi di Gadda e altri malinconici oggetti, Avagliano

38. Tuti Ilaria, Come vento cucito alla terra, Longanesi

39. Veltri Francesca, Malapace, Miraggi

40. Vichi Marco, Nulla si distrugge, Guanda

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino V.E -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena) e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi, con il coinvolgimento delle loro biblioteche.

Sponsor della manifestazione è il Rotary San Casciano - Chianti.

