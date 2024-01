Alluvione, da AnciToscana donati 25mila euro a Quarrata

Nuova donazione di Anci Toscana grazie alla raccolta fondi lanciata dopo l’alluvione dello scorso novembre: altri 25mila euro sono stati destinati al Comune di Quarrata per il ripristino della biblioteca Michelucci, gravemente danneggiata dall’acqua e dal fango. Una cifra che si aggiunge ai 50mila già devoluti per la riapertura del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio.

E non è finita qui: la raccolta continua a ricevere contributi e complessivamente ha superato i 100mila euro. “Siamo colpiti dal successo della iniziativa, che continua a mobilitare cittadini, sindaci e amministratori, aziende, associazioni, fondazioni. Per questo abbiamo deciso di continuare a tenere aperta la raccolta fondi - commenta il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - Evidentemente tutti hanno capito che ogni euro donato ad Anci Toscana viene destinato a iniziative concrete, per ripristinare i servizi culturali dei Comuni colpiti dall’alluvione, una ricchezza da salvaguardare".