Cocaina nel vano motore, un arresto a Cortona

Aveva nascosto diciotto ovuli di cocaina nel vano motore dell'auto. I carabinieri lo hanno scoperto e lo hanno arrestato. È successo a Cortona nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio, è finito in manette un uomo senza fissa dimora di origini straniere.

È stato sorpreso a bordo di un'utilitaria intestata a una ditta di autonoleggio. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che sono andati a fondo con la perquisizione trovando la cocaina. Scoperti e sequestrati anche 440 euro in contanti.

L'uomo, concluse le formalità di rito, è stato posto in libertà ex art. 121 del d.lgs n. 271 del 1989, come disposto dall'autorità giudiziaria.