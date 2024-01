Cultura Pontedera, Bagnoli (Fdi): "Fallimento obiettivi del Palp, numeri inequivocabili per la biblioteca"

Pontedera ha un grande patrimonio culturale che sotto la gestione Franconi è entrato in una forte crisi, come dimostrato dai numeri, nonostante le false dichiarazioni di Papiani.

Per invertire la rotta e valorizzare lo straordinario potenziale culturale della nostra città, propongo di terminare il restauro del Palazzo Pretorio, riconvertendo le vecchie carceri in uno spazio espositivo.

In questo modo la città avrebbe un grande spazio espositivo dove poter realizzare eventi di grande spessore culturale, con l’appoggio di un gruppo di sostenitori del Palp che si impegnino a realizzare questo percorso di sviluppo.

La necessità di dare una scossa è forte, i numeri ce lo dicono in maniera chiara.

La Biblioteca Gronchi, fiore all'occhiello della Valdera, ha subito un significativo calo dei prestiti. Dai 60.000 del 2019, prima dell'amministrazione Franconi, si è scesi ai 46.000 del 2023, un drastico -25%.

Gli accessi hanno seguito una parabola simile, con soli 115.000 nel 2023 rispetto agli iniziali 300.000 del 2019, mostrando un impressionante -60%. Questo sicuramente perché quest’amministrazione ha chiuso i parcheggi della Biblioteca e il collegamento di Via Maestri del Lavoro, senza mai realizzare degli interventi di manutenzione. È inevitabile che questa gabbia creata da Franconi&Co sia la responsabile di questa situazione.

Per quanto riguarda il PALP le menzogne di Papiani e di Franconi sono ancor più grosse. Sul loro programma elettorale è chiaramente scritto: “Il centro espositivo PALP dovrà dare vita a delle mostre capaci di attirare 10.000/12.000 persone per esposizione”. Per capire che questo obiettivo non è stato neanche minimamente raggiunto, è sufficiente osservare la mostra attualmente in corso. Ritratti di Scart, una mostra gratuita, che ha attirato solamente 1.400 persone, circa il -90% di quanto prospettato.

I numeri sono inequivocabili, forti, un grido di aiuto che non lascia alcuno spazio di interpretazione. Il Sindaco Franconi, il segretario Papiani e l’assessore Mori farebbero bene a tacere ed ascoltare i cittadini. Sempre che siano interessati a farlo.

Matteo Bagnoli, capogruppo Fratelli d'Italia Pontedera