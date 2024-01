Disostruzione pediatrica, a Montemurlo ripartono i corsi per i genitori dei bambini dei nidi d'infanzia

A Montemurlo ripartono i corsi per conoscere e praticare le manovre di disostruzione pediatrica. L'iniziativa giunge quest'anno alla sua seconda edizione ed è promossa dal Comune di Montemurlo, in collaborazione con i centri di formazione delle Confraternite della Misericordia di Montemurlo e Oste e coinvolgerà tutti i nidi d'infanzia e gli spazi gioco presenti sul territorio, sia le strutture comunali che quelle private. Per le iscrizioni i genitori interessati possono far riferimento direttamente alle strutture di appartenenza ( nidi o spazi gioco), mentre chi non frequenta il nido può direttamente scrivere alla Confraternita di Montemurlo alla seguente mail: info@misericordiamontemurlo.it. Il primo incontro si svolgerà il 6 marzo alle ore 17,30 nel salone della Misericordia di Montemurlo (via Contardi), il secondo il 13 marzo al nido di infanzia Tatabadà, il terzo il 20 marzo nido Piccino Picciò di Oste, mentre l'11 aprile alle ore 21 al teatro della sala Banti si svolgerà una serata di approfondimento sul primo soccorso pediatrico e, nell'occasione saranno consegnati gli attestati di partecipazione per i genitori che hanno partecipato al corso. Un'opportunità formativa di grande valore non solo per i genitori ma anche per i nonni, gli insegnanti e gli operatori che si trovano ad interagire con i più piccoli. «Dopo il successo e l'apprezzamento della scorso edizione, il Comune, grazie alle Misericordie di Montemurlo e Oste e ai loro operatori, ripropone il corso gratuito sulla disostruzione pediatrica- spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - È fondamentale saper riconoscere tempestivamente quali siano i segnali di allarme dell’ostruzione delle prime vie aeree in modo da essere in grado di praticare le corrette manovre di disostruzione. Si tratta di una formazione “salva vita” ed è importante che sempre più persone abbiano la capacità d'intervenire in caso di necessità».

Fonte: Ufficio Stampa