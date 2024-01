Giornata della Memoria a Certaldo: proiezioni al cinema e la vetrina del mese in biblioteca

Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memoria, iniziativa per commemorare lo sterminio del popolo ebraico durante la Shoah e tutti i deportati nei campi nazisti. Nell’ambito delle celebrazioni per questa occasione, lunedì 29 gennaio, al Cinema Boccaccio di Certaldo saranno proiettati per i ragazzi delle medie dell’Istituto Comprensivo di Certaldo due film sul tema.

Le classi prime avranno la possibilità di vedere “Anna Frank e il diario segreto" di Ari Folman, opera d’animazione che si concentra su Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, offrendo uno sguardo coinvolgente sulla storia della giovane vittima della Shoah.

Per le classi seconde e terze, invece, sarà proiettato "Una volta nella vita" di Marie-Castille Mention-Schaar, la vera storia di una classe di un liceo di una banlieue parigina che nel 2009 affrontò la sfida di partecipare ad un concorso nazionale, per iniziativa di un'intraprendente professoressa. Di fronte ad un tema in grado di scuotere le coscienze di tutti, la Shoah vista dalla parte delle vittime più indifese (bambini e adolescenti), la classe si scoprì sorprendentemente unita, volenterosa e capace.

Parallelamente, la Biblioteca comunale Bruno Ciari dedica la "vetrina del mese" a una serie di libri sulla Shoah e la memoria storica per approfondire la conoscenza di un periodo buio della storia umana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa