Inaugurato oggi a Volterra il nuovo Punto Digitale facile

E’ stato inaugurato questa mattina a Volterra (Pisa) il nuovo Punto digitale facile (Pdf), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“Questo nuovo servizio - afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – che interessa tutti i cittadini del Comune è il novantunesimo che abbiamo inaugurato in ogni provincia della Toscana. Siamo cioè oltre la metà dell’obiettivo che ci siamo posti di inaugurarne complessivamente 169. Si tratta di una grande e diffusa operazione che la Regione sta conducendo per rendere sempre più facile la vita dei cittadini e facilitare la loro fruizione dei servizi. La Toscana è tra le prime regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali e delle associazioni del volontariato, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Quello di Volterra, che ha sede presso la Biblioteca Guarnacci, in via Don Minzoni 3, rappresenta quindi l’ultimo nato di una lunga serie di Pdf.

Sarà aperto al pubblico il dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e ogni martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e di una postazione dedicata.

"Ringrazio l'assessore Ciuoffo e la Regione Toscana – commenta il sindaco, Giacomo Santi - per lo sforzo fatto in questi anni nella direzione della trasformazione digitale e nell'aiuto alla popolazione per l'accesso ai servizi digitali . Il nostro centro di facilitazione digitale andrà a rafforzare tutta quella serie di servizi al cittadino che già in parte stiamo erogando. In questo modo, e grazie al bando della Regione, siamo in grado di accompagnare ancora meglio la transizione digitale del nostro comune e soprattutto fornire un aiuto in più ai nostri cittadini. Ringrazio anche i nostri uffici comunali che hanno seguito la progettualità per la partecipazione al bando che è poi stata premiata. I Punti digitali facili, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche”.

In accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando (https://digitale.toscana.it/web/toscana-digitale/-/un-bando-per-la-co-progettazione-di-punti-digitale-facile-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore) , rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

Nel Pdf di Volterra saranno forniti servizi di supporto e assistenza.

Sarà infatti possibile attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

Quello di Volterra, come gli altri Pdf, è un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fa parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Fonte: Regione Toscana