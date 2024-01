Nuova Tari, 10mila bollette per utenze a Lastra a Signa

A Lastra a Signa nel 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema a tariffa corrispettiva, secondo cui sono state elaborate le circa 10.000 bollette TARI per utenze domestiche e non domestiche emesse, con scadenza 29 febbraio.

Alia Servizi Ambientali SpA informa che la fatturazione è riferita ai primi 9 mesi del 2023, effettuata con un calcolo basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e dunque in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, e che il calcolo degli svuotamenti significativi, ai fini della determinazione della fascia di merito, è basato sul terzo trimestre (luglio – settembre), una indicazione temporale individuata per dare modo a tutti di ritirare le attrezzature ed avere il sistema “a regime”.

Nelle nuove bollette, la cui scadenza di pagamento è fissata al 29 febbraio, è possibile verificare gli svuotamenti e le letture dei TAG associati ad ogni utenza e frazione di rifiuto e controllare le agevolazioni a cui si ha diritto (ad esempio per il conferimento di pannolini, per la distanza dal punto di conferimento, ed altre ipotesi previste nel regolamento comunale). Ogni bolletta riporta un grafico a torta riassuntivo del comportamento della singola utenza nel periodo cui è riferita, che funziona come promemoria per permettere ai cittadini di verificare le premialità, e, nel caso, modificare le modalità di conferimento.

Infatti, se un’utenza nel terzo trimestre ha ottenuto la premialità, nel calcolo tariffario la stessa premialità viene applicata a partire dall’inizio di quello stesso anno. Se invece quell’utenza, sempre nel 3° trimestre, è stata inserita nella fascia di merito intermedia, pagherà la tariffa base sempre a partire da inizio anno. Se, infine, l’utenza nel terzo trimestre si trova nella condizione di dover pagare gli svuotamenti in eccesso di residuo non differenziabile, dal primo gennaio al 30 giugno pagherà la tariffa base.

Per avere chiarimenti e maggiori dettagli sulle bollette e sui servizi del gestore, è possibile recarsi al Punto Alia presso la sede del Comune, in via Cadorna (Punto Amico), aperto al pubblico ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 08.40 alle 13.40; ogni secondo e quarto giovedì dalle 13.30 alle 18.30, oppure agli altri sportelli attivi sul territorio (www.aliaserviziambientali.it), da quello di Firenze, in via Nigetti 18, a quello di Empoli, presso l’Ecocentro in via del Castelluccio.

Infine, Alia ricorda che per pagare le bollette, entro il 29 febbraio, è possibile recarsi presso gli uffici postali, le tabaccherie e le ricevitorie, al bancomat ed ai supermercati (abilitati PagoPa), oppure presso qualsiasi istituto bancario, o attraverso il proprio home banking utilizzando il circuito Cbill. Per chi attiva l’addebito continuativo sul conto corrente è prevista una riduzione del 3% sul totale della fattura.

In alternativa sono a disposizione nuovi canali di contatto per la clientela, per una comunicazione più semplice ed immediata:

SITO WEB ed AREA CLIENTI, www.aliaserviziambientali.it, per accedere alla nuova area clienti Aliapp. Una volta iscritti, utilizzando il proprio codice utenza, sarà possibile richiedere informazioni e inviare segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle richieste, visualizzare i contratti e l’estratto conto personale. Oppure inviando una mail all’indirizzo tariffa.info@aliaserviziambientali.itl

CALL CENTER, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30), ai numeri 800.888333 da rete fissa, 0571.1969333 da fisso o mobile e 199.105105 da rete mobile, anche per effettuare iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari.

Per ogni ulteriore informazione relativa, invece, alla tariffa corrispettiva, per conoscere giorni e orari degli sportelli e per visionare il nuovo schema di regolamento è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile sempre dalla home page del sito di Alia.

Fonte: Alia Servizi Ambientali