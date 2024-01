Palazzo Leggenda è aperto: La biblioteca su 3 piani per i più piccoli

Palazzo Leggenda è ora realtà e non è più una 'leggenda' appunto recuperare un edificio storico ma in disuso da decenni come l'ex Convitto dei Righi (a uso degli infermieri del vecchio ospedale San Giuseppe di Empoli) per crearne un luogo di cultura come una biblioteca per ragazzi. Si completa dunque la trasformazione della biblioteca Fucini, inaugurata nella sua nuova area con affaccio da via Cavour, con Palazzo Leggenda, biblioteca su tre piani (un piano per ogni fascia di età, partendo dal basso in ordine crescente) dedicata esclusivamente a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 17 anni. L'ingresso è da via Paladini e la rigenerazione urbana è costata circa 1,8 milioni di euro, all'interno del progetto "Hope - Home of People and Equality" promosso per recuperare e riqualificare edifici e spazi pubblici del centro storico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO