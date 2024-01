Prorogata la mostra immersiva su Van Gogh a Firenze

Altri due mesi di tempo per immergersi nei colori di Van Gogh. Dopo il boom di visite alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze, con circa 40mila visitatori ad un mese e mezzo dall’apertura della mostra, è giunta l’ufficialità della proroga. Inside Van Gogh non terminerà come previsto domenica prossima 28 gennaio ma resterà visibile fino all’1 aprile. Non solo sarà possibile vivere l’esperienza immersiva nel cuore di Firenze, a pochi passi da ponte Vecchio, ma in questo periodo non mancheranno degli eventi collegati alla mostra con musica dal vivo.

“Vogliamo ringraziare i visitatori – spiega Federico Dalgas Pandolfini, amministratore delegato di Crossmedia Group – per l’affetto dimostrato da fiorentini e non. Continuiamo ad accogliere, nel nostro spazio multimediale a 360° anche in questo periodo di bassa stagione, oltre 1.500 persone al giorno nei weekend. Sono numeri che ci hanno spinto a prorogare questa mostra fino alla primavera. Invitiamo quanti hanno amato quest’esperienza a non perdersi i nostri eventi live collegati dove non solo le opere sul pavimento e le pareti, ma letteralmente anche la musica prenderà vita e avvolgerà tutti i presenti”

Il 27 gennaio e il 17 febbraio alle ore 21 ci saranno le due serate di musica dal vivo: Inside Van Gogh – Il Concerto durante gli eventi le proiezioni della mostra saranno accompagnate da un quartetto d’archi che riproporrà dal vivo i brani originali della colonna sonora per permettere ai visitatori di calarsi ancora di più nell’arte di questo straordinario pittore dando nuova vita e sfruttando l’acustica delle magnifiche architetture della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte.

Con Inside Van Gogh prosegue la collaborazione con Opera Laboratori, che cura il servizio di prenotazioni e accoglienza, e con la Casa editrice Sillabe di Livorno, impegnata nella gestione del bookshop. Restano invariati gli orari di apertura della mostra, con i nuovi biglietti già disponibili online, tramite call center al numero: 0552989888, in museo presso la biglietteria fisica e nel punto vendita ufficiale Opera Your Preview in via Por Santa Maria 13R.

Inside Van Gogh VR Experience completa la visita e offre al visitatore la possibilità di entrare nel cuore dei più famosi dipinti di van Gogh, terminando la propria avventura nei vortici del magnifico cielo della Notte Stellata, tramite un’app sviluppata appositamente per gli Oculus Quest. BeVincent è invece un’esperienza che permetterà a grandi e piccini di dare sfogo al proprio estro artistico con la creazione di coloratissimi disegni ispirati all’arte di van Gogh.

Fonte: Ufficio Stampa