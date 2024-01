Sanremo 2024, i BNKR44 con Pino D'Angiò nella serata dei duetti

Giorno dopo giorno vengono snocciolati tanti dettagli che vanno a costruire il programma completo di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

Empoli attende con trepidazione questi appuntamenti perché quest'anno vedranno gli alfieri della città in competizione: si tratta del collettivo BNKR44, formato da rapper di stanza a Villanuova ma da tempo alla scalata delle classifiche nazionali.

Quest'oggi, venerdì 26 gennaio, è uscita un'informazione importante: ossia chi sarà il partner per la serata dei duetti e quale canzone verrà omaggiata. A darne notizia è stato il direttore artistico e presentatore Amadeus, all'interno della puntata di Viva Rai2! di oggi.

Venerdì 9 febbraio i BNKR44 porteranno Ma quale idea assieme a chi l'ha resa nota in prima battuta: Pino D'Angiò.

Ma quale idea è una delle prime canzoni rap italiane, pubblicata nel 1981. Sin dalla struttura: si basa su un campionamento della linea di basso di Ain't No Stoppin' Us Now di McFadden & Whitehead. La canzone ebbe un notevole successo durante l'uscita, venne poi riscoperta e fatta propria nel 2005 da un altro collettivo rap, ovvero il duo Flaminio Maphia. Quasi 20 anni dopo, Ma quale idea torna ancora tra gli ascolti dei giovani, salendo come trend su TikTok.