Tutto pronto per la due giorni di ciclismo Pasqualando

Si potrebbe dire che non c’è due senza tre. Sabato 30 e domenica 31 marzo andrà in scena la terza edizione di Pasqualando, la due giorni di ciclismo che porta circa 5.000 persone a Ponte a Egola (San Miniato) e oltre mille atleti di tutte le età a competere. Ad organizzare come consueto la Ciclistica San Miniato – Santa Croce guidata da Franco Biagini e l’U.C. Santa Croce, presieduta da Federico Micheli.

Fra sabato e domenica sono previste 10 gare, così suddivise: nella mattina di sabato scenderanno in strada gli juniores uomini, poi la categoria Handbike (maschi e femmine); a seguire l’Elite Under 23 uomini e i giovanissimi (maschi e femmine), con ben 12 categorie coinvolte in prove di abilità. La gara Handbike – resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - sarà valevole per la Coppa Italia nazionale e avrà un percorso leggermente modificato rispetto agli altri. E per organizzare questa gara è stata coinvolta la giovane dottoressa Jenny Narcisi, docente all’I.C. Buonarroti di Ponte a Egola, ex atleta nazionale paralimpica e medaglia d’argento a un campionato del mondo di ciclismo paralimpico. Si passa poi alla domenica di Pasqua: iniziano gli Amatori (10 categorie), seguiti dagli Esordienti Maschi, gli Allievi, le Donne Open, le Donne Esordienti e le Allieve. Sono previste anche altre due novità: il Team Fabiana Luperini, nato proprio quest’anno, sarà ai nastri di partenza. E poi il nuovo speaker, che sarà Moreno Martin, uno dei migliori d’Italia. Confermato, invece, il main sponsor: sarà la conceria di Ponte a Egola La Patrie. L’obiettivo degli organizzatori è quello di continuare a crescere dopo le già ottime due prime edizioni, visto che il format è molto apprezzato in tutt’Italia. Nelle prossime settimane saranno rese note tutte le modalità di partecipazione per la terza edizione di Pasqualando, per una Ponte a Egola che sarà “invasa” da ciclisti e amanti delle due ruote. E anche Fondazione San Miniato Promozione – che ha concesso il patrocinio così come Regione Toscana e Comune di San Miniato - garantirà il proprio apporto per la pubblicizzazione dell'evento.

Fonte: Ufficio Stampa