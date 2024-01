Uno spettacolo a Fiesole per le mense Caritas

Tutti al Teatro di Fiesole per sostenere le mense della Caritas: “Bruna, per carità”, lo spettacolo di Alessandro Riccio e Alberto Becucci a cui hanno assistito quasi 4 mila persone in pochi giorni, è riuscito a raccogliere 2.170 euro in favore della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

Lo spettacolo, andato in scena a Fiesole nel dicembre scorso e a gennaio, ha al centro l’organizzazione di una serata di solidarietà rivolta alla Caritas, una serata in cui Bruna fa da madrina e ne sconvolge l’impostazione mischiando racconti, canzoni e barzellette da fiorentina verace.

“Prima di scrivere lo spettacolo – racconta il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze Vincenzo Lucchetti - Alessandro Riccio ha fatto visita alla mensa Caritas di Via Baracca dove ha potuto toccare con mano la situazione e conoscere qualche ospite”.

“Ci eravamo conosciuti alla rassegna Musica Diffusa dello scorso autunno e fin da subito ha mostrato un vivo interesse per la Fondazione, offrendosi di darci la possibilità di fare una raccolta fondi durante il suo spettacolo”.

“Un sentito ringraziamento da parte di tutta la Fondazione a tutto il pubblico, a chi si è adoperato per mettere in scena lo spettacolo – conclude Lucchetti – ma soprattutto agli attori, che hanno messo la loro arte a servizio degli altri".

