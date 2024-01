Divieto di avvicinamento e obbligo di braccialetto elettronico per 37 accusato di violenze sull'ex compagna

È stato imposto il divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico al 37enne di Arezzo accusato di violenza ai danni della ex compagna.

A stabilirlo è stata un’ordinanza antistalking del gip eseguita dalla polizia di Stato.

Le indagini erano state avviate dopo l'aggressione fatta dall'uomo ai danni dell’allora compagna la notte del 31 dicembre.

In base alle ricostruzioni dei militari, dopo una serata a casa di amici l'uomo, per gelosia, avrebbe violentemente percosso la donna non appena tornati a casa.

La donna, soccorsa dai sanitari, è stata successivamente ricoverata circa 10 giorni presso l'ospedale San Donato di Arezzo, con la frattura delle ossa nasali e varie fratture costali.

I militari, verificato quell’episodio come atto di aggressione domestica, hanno potuto ricostruire un quadro probatorio tale da far emettere all'autorità giudiziaria la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico "antistalking".