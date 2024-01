Piano comunale di protezione civile. Lucca chiama a raccolta cittadini e imprese per un percorso partecipativo

Prosegue il lavoro partecipato necessario all'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile, il documento che analizza tutto il territorio e che dovrà prevedere e

programmare tutte le attività coordinate necessarie a superare eventuali emergenze o calamità per fronteggiare gli eventi e portare aiuto alla popolazione.

Oltre ai singoli cittadini, anche le istituzioni, le imprese e le associazioni del territorio comunale sono chiamate a contribuire attivamente al progetto compilando il questionario on line disponibile alla pagina o seguendo il percorso del processo partecipativo.

Per questo nelle scorse settimane sono partite centinaia di email dedicate ai soggetti economici, istituzionali e aggregati, parte fondamentale del tessuto produttivo e sociale del Comune di Lucca per promuovere il progetto.

“Purtroppo solo pochi mesi fa abbiamo visto come eventi meteo estremi mettano a repentaglio la sicurezza dei cittadini ma anche l'attività produttiva di tante aziende –

afferma l'assessore Fabio Barsanti – il Piano di Protezione Civile serve a conoscere tutte le criticità ma anche le risorse del nostro territorio, per questo è importante avere le segnalazioni e le opinioni raccolte da imprese, istituzioni, scuole e associazioni per rendere più forte, integrato e sicuro tutto il sistema e i luoghi che abitualmente

frequentiamo per lavoro, studio o per svago”.

Il progetto "CIVA' - Cittadinanza Impegnata, Volontariato Attivo" con il questionario sono realizzati con finanziamenti dalla Regione Toscana.

Per maggiori informazioni:

www.civaproject.org info@civaproject.org telefono: 0583 409061.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Lucca