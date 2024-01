Si dà fuoco in un'azienda, intervengono sanitari e carabinieri

Questa mattina, su richiesta del personale del 118 per una persona ustionata, i carabinieri di Calenzano sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, in una ditta di trasporti. Gli operanti hanno accertato che un dipendente, domiciliato gratuitamente presso l'azienda, presumibilmente per dissidi con i proprietari che avevano manifestato volontà cessare tale accoglienza, ha posto in essere un gesto dimostrativo dandosi fuoco ad una scarpa mediante cannello a gas portatile, riportando lievi ustioni al piede sinistro.