Spaccia in piazza delle Vettovaglia, arrestato 23enne

Nel corso della notte, a Pisa, in piazza delle Vettovaglie, i carabinieri hanno sorpreso un 23enne tunisino mentre cedev della sostanza stupefacente a un acquirente. Nella circostanza i militari hanno proceduto alla perquisizione, trovando e sequestrando 4 dosi di cocaina e due dosi di hashish, oltre a quasi 600 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Pisa, è stato sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria;