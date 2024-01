Tutto pronto per il match tra Abc Solettificio Manetti te Basketball Club Lucca

Rialzarsi, reagire e riprendere il cammino. Dopo la sconfitta rimediata a Serravalle Scrivia nello scontro diretto, domenica 28 gennaio alle ore 18 l'Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per ricevere il Basketball Club Lucca nella gara valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno di serie B Interregionale (arbitri Cirinei di Pisa, Montano di Siena).

Per i ragazzi di Walter Angiolini si tratta di una sfida importante soprattutto dal punto di vista mentale. E' quanto mai necessario, in questo momento, affidarsi alla compattezza del gruppo per reagire e trovare nuovo slancio in vista delle ultime quattro giornate della prima fase, decisive per stabilire il posizionamento con il quale i gialloblu si approcceranno alla corsa salvezza che segnerà la seconda parte di stagione. Per questo il match contro Lucca, pur non rilevante a livello di classifica come lo è stato quello di sette giorni fa in Piemonte, rappresenta uno spartiacque significativo. L'ultimo turno al PalaBetti, peraltro, ha segnato il ritorno alla vittoria in una gara altrettanto delicata come quella con Arezzo, successo che i gialloblu dovranno cercare di bissare per ritrovare morale e fiducia.

Ciò detto, quella contro Lucca si presenta come una partita indiscutibilmente complessa per l'Abc di coach Angiolini, che si appresta ad accogliere una delle formazioni più in forma del momento. Il Bcl, infatti, è reduce da un poker di successi davvero di lusso, che permettono oggi alla formazione di Leonardo Olivieri di fare l'occhiolino ai primi quattro posti. Le ultime due vittorie interne su Sestri e Spezia, infatti, fanno eco alle due precedenti conquistate ai danni del duo di testa, Virtus e Cecina. Quattro acuti in due dei quali i biancorossi hanno sfondato quota 90 punti. Variabile decisiva al PalaBetti sarà dunque la capacità della difesa castellana di limitare i principali terminali offensivi del roster lucchese, tra i quali spiccano Trentin, Del Debbio e Simonetti nel pitturato, Barsanti, Tempestini e Lippi tra le fila degli esterni.

All'andata al PalaTagliate un'Abc ancora in piena emergenza infortuni si arrese per 74-59 dopo essere rimasta a contatto fino a metà della terza frazione, momento che segnò l'allungo decisivo dei padroni di casa. Esattamente quello che Belli e compagni dovranno evitare in questo match di ritorno, cercando al contrario di ritrovare nelle percentuali realizzative quel punto di forza che a Serravalle, per un amaro scherzo del destino, ha rappresentato invece il loro principale tallone d'Achille.

Fonte: Ufficio Stampa