Incidente in Fi-Pi-Li, tre feriti e code tra San Miniato e Santa Croce

Incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno questo pomeriggio, tra San Miniato e Santa Croce, in direzione Pisa. A seguito dell’impatto, tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna di 69 anni che è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Empoli. L’incidente ha provocato, inoltre, lunghe code in entrambe le corsie della Fi-Pi-Li.

Sul luogo dell’impatto, oltre ai sanitari del 118, anche la polstrada e i vigili del fuoco.