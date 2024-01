Sorpreso dai carabinieri hashish e cocaina addosso: arrestato18enne a Montevarchi

Nella serata di venerdì, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, a Montevarchi - precisamente nella frazione Levane - hanno tratto in arresto in flagranza un 18enne di San Giovanni Valdarno, con precedenti di polizia. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina in questo caso, e di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Bucine, all’esito di un mirato controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno accertato che il ragazzo aveva fatto di Piazza Falcone e Borsellino la sua base per l’attività di spaccio, un oltraggio al ricordo dei due Magistrati-Eroi.

Alla vista dei militari il giovane ha inoltre tentato di fuggire, ma è stato rintracciato prontamente dagli carabinieri e trovato in possesso di circa 175 grammi tra cocaina e hashish, nonché di banconote in piccolo taglio, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio.

Per il ragazzo, quindi, sono scattate le manette.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.