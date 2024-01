Alcoltest per due automobilisti a Pisa e Pontedera, fioccando denunce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo, condotto - più in generale - per assicurare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale sulle arterie di collegamento principali e secondarie del territorio di competenza ed a scongiurare scorrette condotte di guida - potenzialmente foriere di tragici esiti – hanno complessivamente segnalato all’Autorità Giudiziaria due conducenti

Due interventi dei carabinieri, nell'area di Pontedera e Pisa, per la sicurezza stradale. I carabinieri del Norm di Pontedera hanno controllato il conducente di un'auto risultato positivo all'alcol test con tasso alcolemico oltre il doppio tollerato dalla legge. Inoltre, la sua patente era stata sospesa a tempo indeterminato e addosso aveva una modica quantità di hashish. È stato denunciato per per guida in stato di ebbrezza e segnalato per la droga in suo possesso. L'auto di proprietà è stata sottoposta a fermo amministrativo.

I militari di Pisa invece hanno denunciato sui lungarni un altro automobilista con tasso alcolemico di ben 3 volte oltre il limite. Anche per lui fermo amministrativo e ritiro della patente, mentre il passeggero è stato denunciato per frasi oltraggiose rivolte ai carabinieri.