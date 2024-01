Bandi per studenti e lavoratori pendolari a Radicondoli, tornano i contributi nel piccolo comune

Tornano i contributi per le famiglie con figli che vanno a scuola, le borse di studio per gli studenti universitari e il contributo per i pendolari che vivono a Radicondoli. Il Comune continua a sostenere le famiglie e le singole persone che abitano sul territorio. E a promuovere la vitalità di tutto il territorio con il progetto WivoaRadicondoli.

“Sono già pubblicati i primi tre bandi con WivoaRadicondoli – fa notare il sindaco Francesco Guarguaglini – del tutto simili a quanto abbiamo fatto a partire dalla fine del 2019 e dall’avvio del 2020. Con cifre importanti che arrivano quasi a 100mila euro di investimento totale. Stiamo facendo anche la rendicontazione di tutti i progetti portati avanti fino ad adesso così da restituire alla città il quadro complessivo degli investimenti effettuati e il numero di persone che ne hanno potuto beneficiare all’interno di questo borgo che, anche grazie a questo tipo di interventi, negli anni è tornato a crescere, nella popolazione e nel numero di attività economiche presenti”.

“Bando per l’assegnazione di borse di studio comunali per studenti universitari – anno accademico 2023-2024”. In questo caso è previsto un contributo fino a 3000 euro, relativamente alle fasce di Isee. Possono partecipare studenti iscritti all’università e residenti a Radicondoli, con una età massima di 30 anni e Isee fino a 40mila euro. Le borse saranno consegnate agli studenti che al 30 ottobre 2024 avranno conseguito i crediti previsti dal proprio corso di laurea nei vari anni. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2024. Come si partecipa? Basta inviare la richiesta al Protocollo del Comune di Radicondoli tramite Pec a comune.radicondoli@postacert.toscana.it oppure a via mail a info@comune.radicondoli.siena.it

“Studente WivoaRadicondoli” per l'anno scolastico 2023/2024 è il bando che ha l’obiettivo che di sostenere famiglie con bambini che vanno a scuola fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. Così si cerca di aiutare le famiglie che vivono sul territorio. L’incentivo è destinato agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2023/2024 alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado di Radicondoli certificati DSA (che non siano stati destinatari di analogo contributo durante l’anno scolastico 2022/2023 nell’ambito del Bando Studente WivoaRadicondoli). Poi possono partecipare gli studenti residenti a Radicondoli iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado o un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. Il contributo arriva fino a 400 euro sulla base della fascia di Isee della famiglia e può essere usato per acquisto libri di testo, spese di trasporto con TPL (studenti scuola secondaria di secondo grado), acquisto materiali didattici o informatici per alunni certificati DSA. L’incentivo è riconosciuto nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di materiali didattici ed informatici, fino ad un massimo di 400 euro, come detto. Ultimo giorno per fare domanda, il 30 giugno 2024. Come si partecipa? La domanda deve essere presentata al Comune di Radicondoli tramite Pec scrivendo a comune.radicondoli@postacert.toscana.it, tramite mail inviando tutto a info@comune.radicondoli.siena.it, oppure in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli, via Tiberio Gazzei, 89.

“Bando per l’erogazione contributi ai lavoratori pendolari” 1 gennaio - 31 dicembre 2024. L’amministrazione comunale di Radicondoli continua ad intervenire in sostegno dei lavoratori pendolari residenti nel Comune attraverso un contributo a che copre le spese di viaggio. Il totale a disposizione per il 2024 è di 47.337,96, cifra utile per coprire le esigenze, sulla base del trend degli anni precedenti. Il contributo da corrispondere arriva fino all’80% del costo dell’abbonamento o degli abbonamenti necessari fino ad un massimo di 1.000 euro. In caso di uso di mezzi pubblici di trasporto il lavoratore ha diritto a un contributo pari al valore del prezzo dell’abbonamento. Per ottenere il contributo previsto è necessario che il lavoratore pendolare sia lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista e che abbia la sede lavorativa al di fuori del territorio comunale, distanza minima oltre 10 chilometri, distanza massima 150 chilometri. Chiaramente è necessario essere residente nel Comune di Radicondoli ed usare un mezzo proprio, non aziendale. Le domande potranno essere presentate già da ora e fino alle 12 del 31 gennaio 2025. Come si partecipa? La richiesta può essere consegnata a mano al Comune di Radicondoli, Via T. Gazzei, 89, può essere inviata tramite raccomandata, tramite email a info@comune.radicondoli.siena.it e per Pec a comune.radicondoli@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Radicondoli - Ufficio stampa