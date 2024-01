Un po' di Toscana sul palco di 'Tale e Quale Show': la super performance di Eleonora Costanzo

Fuochi d'artificio toscani in Rai. Eleonora Costanzo, nota al pubblico come Ele Norash, ha interpretato Katy Perry in tv e lo ha fatto con una delle canzoni più celebri dell'artista statunitense, 'Fireworks'.

Cantante, attrice e performer cresciuta in provincia di Firenze, a Lastra a Signa ma conosciuta anche nell'Empolese per la sua attività canora, molto nota in tutta Italia per il suo gruppo Celebrity Stars, Ele Norash è diventata Katy Perry anche sul palco di 'Tale e quale show', il programma di Carlo Conti.

La performer toscana si è presa qualche minuto di palcoscenico dopo un periodo segnato da alcuni problemi di salute, portando così il suo riscatto in tv di fronte a migliaia di spettatori. Ha vestito i panni di Katy Perry e ha cantato e ballato, coloratissima come la popstar americana.

"Grazie a tutti gli amici che hanno letto la mia storia e hanno compreso le mie difficoltà ma che mi hanno sostenuta, incoraggiata, e motivata ad andare a Roma nonostante i miei problemi di salute, e così come ero sono salita sul palco della RAI" ha scritto poi sul profilo ufficiale di Instagram.

Tanti i commenti per questa esibizione piaciuta in tutta Italia. Per Ele Norash è uno dei tanti successi avvenuti nel corso degli ultimi anni: dopo la partecipazione a Lo Zecchino d'oro nel 1996 e quella ai casting di X Factor, un'altra grande soddisfazione. Sia per Eleonora sia per la nonna di novant'anni, la sua prima fan, che ha pianto appena ha saputo della partecipazione al programma Rai.