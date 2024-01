Incidente mortale a Santa Croce, muore conducente di un'Ape

Incidente mortale quest'oggi a Santa Croce sull'Arno. Lungo la provinciale Sp5 per Fucecchio, all'intersezione con via del Castellare e via Rivolta, un'auto e un Apecar sono entrati in collisione. Il conducente del motocarro è purtroppo deceduto sul colpo. Si tratta di un 85enne della zona.

Da una prima ricostruzione sembra che l'Ape non si sia fermata allo stop e sia stata centrata in pieno dall'auto. L'auto proveniva da Santa Croce verso Fucecchio, mentre l'Ape andava da via Castellare a via Rivolta. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

L'incidente è avvenuto alle 16 circa. Sul posto due ambulanze della Misericordia di San Miniato Basso, della Pubblica assistenza di Fucecchio e i vigili del fuoco di Castelfranco. La polizia municipale è giunta sul posto per i rilievi. Al momento la Via Francesca Nord è chiusa al traffico per i rilievi e si registrano disagi al traffico cittadino.