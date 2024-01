Lavoro, corso di formazione gratuito a Firenze e Montelupo nel calzaturiero

Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio dei brand del lusso a livello globale e principale riferimento in termini di best practice per lo sviluppo e la produzione di collezioni di prêt-à-porter, pelletteria e calzature, continua a portare avanti il progetto di “Academia Diffusa” con Shoemaking, un nuovo corso finanziato di formazione professionale per la qualifica di “Addetto alle Operazioni di Masticiatura, Cucitura e Taglio di Pelle/Tessuto” per il settore calzaturiero.

Il corso sarà realizzato in collaborazione con Taccetti, realtà familiare di Montelupo Fiorentino che dal 1954 opera nel settore delle calzature femminili di alta qualità ed oggi una delle più rilevanti realtà manifatturiere Made in Italy, e Polimoda Professional Training, sezione dedicata alla formazione professionale della scuola leader nell’alta formazione nella fashion industry, con salde radici nella città di Firenze. Il progetto, il primo ad essere avviato da un’azienda calzaturiera in Italia, sarà cofinanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del bando pubblico dedicato alla formazione just in time.

Il corso, che partirà nella seconda metà di febbraio 2024, si rivolge a 15 residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana che usufruiranno di una formazione di alta qualità, sia teorica che pratica (cucitura, orlatura, rifinitura, applicazione degli accessori), al termine della quale avranno l’opportunità di essere inseriti all’interno della Taccetti e intraprendere un percorso professionale nel settore della calzatura di lusso. Sarà completamente gratuito grazie ai finanziamenti della Regione Toscana nell'ambito del bando pubblico dedicato alla formazione “Just In Time” e consente di ottenere una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo nel settore della calzatura.

La durata è di 900 ore a frequenza obbligatoria, di cui 420 ore tra aula e laboratorio, 450 ore di stage e 30 ore di orientamento collettivo e individuale. Le lezioni si svolgeranno a Firenze presso Polimoda e la sede dell’azienda Taccetti a Montelupo Fiorentino (FI).

Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence ha dichiarato: “Investire nella formazione per il settore moda è cruciale per avvicinare i giovani all’artigianalità e rinobilitare il ruolo del settore manifatturiero all’interno del panorama produttivo italiano. I percorsi didattici non solo trasmettono conoscenze pratiche, ma anche l’amore per la creatività, l’attenzione al dettaglio e il rispetto per le tradizioni artigianali. Per questo continuiamo a promuovere programmi formativi mirati che rappresentano un pilastro essenziale per preservare e innovare il settore del lusso, creando un ponte tra passato e futuro e fornendo ai giovani strumenti per eccellere in un ambiente così ricco di storia e potenziale”.

Attraverso Academia, Hub di Gruppo Florence per l’apprendimento e le iniziative di sviluppo dei talenti, si vogliono valorizzare le maestranze e le professionalità che appartengono al patrimonio culturale e produttivo italiano promuovendo i mestieri della moda tra le nuove generazioni, attraverso progetti diffusi di formazione, all’interno e all’esterno dei propri laboratori. In questo modo si risponde alla necessità di formare i profili tecnico-professionali di cui oggi le aziende manifatturiere soffrono una crescente scarsità. Per partecipare scrivere a jobs@gruppoflorence.com. Le candidature raccolte dai Centri per

l’Impiego della Regione Toscana verranno inviate all’azienda che procederà alla selezione dei candidati. I profili selezionati potranno accedere al corso previa richiesta alla Regione di Voucher Just In time.

Corso Finanziato Shoemaking: https://professionaltraining.polimoda.com/funded-course/shoemaking/

Per ulteriori informazioni, visita professionaltraining.polimoda.com