L'Use Rosa Scotti vince sulla capolista Galli San Giovanni Valdarno, Stoichkova: "Vittoria meritata e importante"

Se la gode, l’Use Rosa Scotti. La vittoria sulla capolista Galli San Giovanni Valdarno è un momento che la squadra aspettava da tempo, da quando cioè, passo dopo passo, aveva acquisito la consapevolezza di essere ormai pronta per un altro salto di qualità. E, ora che l’ha fatto, la gioia è legittima, come spiega Kate Stoichkova, ancora una volta grande protagonista della gara. “Per battere una squadra forte come Galli – spiega – ci siamo allenate con grande intensità per tutta la settimana. Eravamo un po’ deluse per la sconfitta di Costa Masnaga ed anche questo ci ha dato una spinta per mettere in campo tutto quello che avevamo. Davanti al nostro pubblico ed anche a noi stesse volevamo dimostrare che gli errori fatti nei momenti decisivi li potevamo evitare e che le partite non si buttano via per banali palle perse. Siamo state brave a farlo, senza mollare mai anche di testa in tutto l’arco dei quaranta minuti. Nei momenti decisivi siamo state più lucide ed abbiamo portato a casa questa vittoria meritata”. “Anche nel punteggio siamo state sempre avanti – prosegue l’ala bulgara –in difesa l’abbiamo preparata al meglio durante la settimana ed in campo si è visto. Questa vittoria è molto importante per noi, ci da sicurezza nei nostri mezzi e sarà molto utile anche nelle prossime partite”.

La prima, domenica prossima, ancora in casa. A far visita alle biancorosse sarà Giussano che domenica ha strapazzato Moncalieri. Per quanto riguarda la classifica, la Scotti è ancora al quinto posto assieme a Mantova ed a due punti da Broni. La marcia verso i playoff prosegue, ora condita anche da una bella impresa. Ci voleva.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa