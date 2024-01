Pagamenti alle imprese in 16 giorni, Bagno a Ripoli si conferma virtuoso

Pagamenti alle imprese, Bagno a Ripoli si conferma virtuoso. Nel corso del 2023 la totalità dei pagamenti è stata effettuata in 16 giorni, con tempi quasi dimezzati rispetto alla scadenza prevista per le pubbliche amministrazioni, pari a 30 giorni. Si consolida così una tendenza positiva avviata ormai da alcuni anni.

Nel 2018, ad esempio, il Comune ripolese ha effettuato i pagamenti alle imprese in 23 giorni, con una settimana di anticipo. Nel 2019 in 21 giorni, con un anticipo di 9 giorni, fino ai pagamenti del 2021 in 16 giorni, confermati anche per l’anno scorso. Un anno, il 2023, durante il quale Bagno a Ripoli ha registrato 4321 ricevute in totale, per un importo complessivo di circa 18,8 milioni di euro.

“La tempestività nei pagamenti è sicuramente sinonimo di efficienza della macchina finanziaria della pubblica amministrazione. Un risultato di cui siamo molto soddisfatti, specie se rapportato al panorama nazionale, dove molto di frequente si riscontrano ritardi e sforamenti dei termini dei pagamenti previsti per legge”, dichiara l’assessore al bilancio Enrico Minelli.

“Velocità nei pagamenti significa essere virtuosi, ma soprattutto essere corretti ed equi nei confronti dei soggetti a cui la PA si rivolge per forniture, servizi e investimenti. Un motivo di orgoglio e un elemento di garanzia e qualità per gli operatori”, commenta il sindaco Francesco Casini.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa