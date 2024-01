Sandra Milo ci lascia a 90 anni: Vicopisano e la Toscana a lutto

Sandra Milo è scomparsa a 90 anni, l'annuncio della famiglia getta nello sconforto il mondo dello spettacolo.

L'attrice è stata tra le più longeve del panorama italiano, avviando la sua carriera nel 1955 con Lo scapolo accanto ad Alberto Sordi, per poi passare a capolavori del cinema con 8 e 1/2 di Federico Fellini. Numerose le sue apparizioni in televisione, anche negli ultimi anni, come per esempio con Mara Maionchi e Orietta Berti nel docu-reality Quelle brave ragazze.

Sandra Milo ha avuto anche un rapporto particolare con la Toscana. Innanzitutto, ci ha vissuto. Per alcuni anni, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ha abitato a Vicopisano. La madre, Maria Paglianti, era originaria della Toscana. Nella provincia pisana, Sandra Milo ha frequentato gli anni della scuola elementare, prima di trasferirsi a Viareggio.

Durante un set per la serie tv Il Visionario del regista Massimo Corevi, Milo è tornata a Vicopisano, città che non ha mai abbandonato con la mente dato che lì abitava ancora "una cara amica". In un articolo del Tirreno, ricordava di essere giunta a Vicopisano da bambina assieme alla famiglia "per raggiungere una zia di mia madre che abitava in paese e in questo luogo ho vissuto diversi anni, compresa la guerra, tra ricordi belli e brutti. Insomma una parte di me è rimasta qui".

Solo pochi anni prima, nel 2019, Vicopisano per la sua famosa Festa Medievale l'aveva chiamata a presenziare come madrina della manifestazione. Solo lo scorso anno, Sandra Milo era giunta a Palazzo del Pegaso a Firenze assieme al regista Alessandro Sarti per la presentazione del film Che bella storia la vita, dove recita in un cameo.