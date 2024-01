“Speriamo che sia femmina”, spettacolo benefico per la lotta ai tumori

Due ore di risate e allegria. Ma anche di impegno per sostenere la lotta contro i tumori. Domenica 4 febbraio, in occasione del World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro, la Compagnia teatrale de’ Medici in collaborazione con l’associazione “Gli amici del Salviatino Ets” porta in scena alla Casa del popolo di Grassina lo spettacolo benefico “Speriamo che sia femmina”. La commedia, adattamento teatrale dell’omonimo film di Mario Monicelli a cura di Mauro Cesari, con il suo ricavato andrà a sostenere l’acquisto di un macchinario per la telemedicina per l’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Donazione minima di 15 euro. Per info e prenotazioni: info@compagniademedici.it

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa