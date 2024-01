Beccato mentre tentava di forzare la portiera di alcune auto in sosta a Comeana di Carmignano. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 32enne marocchino, senza fissa dimora. Una volta scoperto è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Dalle auto in sosta non risultava mancare niente, l'intervento della pattuglia ha impedito altri danni.