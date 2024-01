Use Gross, un'altra impresa in rimonta a La Spezia. Valentino: "Mantenere concentrazione e lucidità"

Da battere in casa la capolista Virtus Siena a vincere a La Spezia in una vera e propria bolgia a meno di un secondo dalla sirena.

I magnifici sette dell’Use Computer Gross ne hanno fatta un’altra, andando a vincere in Liguria sul campo di una squadra che, con una clamorosa rimonta, ha dimostrato tutto il proprio potenziale aumentando così il valore del successo biancorosso. Coach Luca Valentino è felice.

“Sono due punti d'oro - attacca - conquistati a La Spezia dove possiamo dire di aver giocato due partite all'interno della singola partita. Abbiamo approcciato benissimo e condotto la gara con ampio vantaggio per 25 minuti giocando insieme, creando tiri di buona qualità e limitando l'enorme talento offensivo dei nostri avversari. Poi i toni della gara sono aumentati così come il nervosismo dei liguri che ha portato a tecnici espulsioni ed a creare un clima difficile all'interno del palazzetto che ha poi, di fatto, cambiato l'inerzia della partita e rotto il ritmo e la fluidità che avevamo. Infatti poi, abbiamo concesso qualche rimbalzo d'attacco di troppo che ha portato a secondi tiri. La Spezia ha aumentato le percentuali dall'arco e la partita è tornata ancora una volta tutta da giocare. Nonostante tutto questo, il carico di falli e i cinque falli di Calabrese e Cerchiaro, non abbiamo perso calma e concentrazione giocando con lucidità anche l'ultimo possesso e conquistando così una partita determinante”.

“L'ultima cosa da fare adesso – prosegue - è guardare la classifica e fare i conti prima del previsto. Sarà tassativo mantenere atteggiamento, concentrazione e lucidità con l'idea di giocare una partita per volta cercando di conquistare più punti possibile e chiudere al meglio questa prima fase”.

Già sabato prossimo arriva un’altra sfida cerchiata in rosso. Al Pala Sammontana andrà infatti in scena il derby con l’Abc Castelfiorentino che è reduce dal successo su Lucca ed all’andata vinse. Una gara tutt’altro che facile da preparare ed approcciare nel modo giusto.

Fonte: Use Basket Empoli