Dopo 15 anni in Comune, Terreni saluta: "Non mi candido per il terzo mandato, Ciccarè scelta migliore"

“La scelta della candidatura a sindaca di Chiara Ciccarè è una scelta di alto profilo e la ritengo la migliore che il centrosinistra poteva fare nell’interesse dei cittadini del nostro territorio – così il Sindaco Mirko Terreni commenta la candidatura di Chiara Ciccarè a sindaca di Casciana Terme Lari per la coalizione di centrosinistra.

Dopo tanti anni di servizio per il territorio che amo e in cui sono nato e cresciuto – prosegue il sindaco - sono convinto che sia il momento di aprire un nuovo percorso, che veda qualcuno che raccolga, con lo stesso entusiasmo e passione con cui mi sono messo a disposizione di questo territorio, la guida del Comune partendo dai risultati importanti costruiti in questi anni ma che sia capace di portare un nuovo punto di vista e nuove energie per Casciana Terme Lari.

Gli anni da amministratore, prima da assessore (dal 2009 al 2011) e sindaco di Lari (dal 2011 al 2013) poi sindaco di Casciana Terme Lari (dal 2014 a oggi), sono stati belli e appassionanti, certo anche impegnativi ed in più momenti anche difficili, mi hanno dato la possibilità di conoscere sempre di più questo territorio e di contribuire a migliorarlo; proprio per questo credo che oggi sia il momento di fermarsi: sono sempre stato convinto che l’impegno politico amministrativo non possa durare in eterno, sia nell’interesse della comunità che di chi ricopre la carica, per questo ho da tempo maturato la convinzione, poi comunicata alle persone che stanno condividendo questo percorso con me e al mio Partito, che anche in caso di possibilità di un terzo mandato, possibilità che si è poi concretizzata negli ultimi giorni, avrei lasciato il campo ad altri.

Ci sarà tempo nelle prossime settimane per i bilanci di questi anni e i ringraziamenti alle tante persone che mi sono state vicine – conclude Terreni – per adesso ci tengo, non solo ad assicurare che continuerò a portare avanti il mio mandato fino all’ultimo giorno con la stessa dedizione del primo, ma anche a sottolineare come la scelta di Chiara Ciccarè, per l’esperienza e le competenze amministrative che ha maturato in questi anni durante il lavoro in Giunta, per la sua sensibilità, per la passione che l’ho vista mettere in tutto quello che ha fatto, sia la scelta migliore per accompagnare il necessario rinnovamento della classe dirigente di questo Comune e portare avanti nuovi ambiziosi progetti così come ha fatto da Assessora: al suo impegno si deve l’attivazione di molti nuovi servizi per le scuole e le famiglie nonché il lavoro di accompagnamento e supporto nei confronti del comitato dei produttori verso l’ottenimento nella scorsa estate del marchio IGP della Ciliegia di Lari. A lei un sentito ringraziamento per essersi messa a disposizione di tutta la comunità con questa sua candidatura ed in bocca al lupo per la sfida che la aspetta nei prossimi mesi".

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari