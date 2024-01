Ecco i risultati del weekend dell'Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Inizia in salita il girone di ritorno della seconda fase per i ragazzi di Alessandro Gemmi che cadono a Firenze sponda Cus per 77-62. Non arriva dunque il terzo squillo consecutivo per i gialloblu che, dopo tre quarti di punto a punto, spengono la luce nell’ultima frazione. Avvio sul filo dell’equilibrio, con il primo parziale che si chiude sul 15-13. Un botta e risposta che prosegue anche nel secondo tempino, con i fiorentini che vanno all’intervallo sul +5 (36-31). Al rientro dagli spogliatoi la gara si accende e l’Abc si riporta a strettissimo contatto andando al terzo riposo sul 57-55. Nel rettilineo finale, però, il Cus prende il pieno controllo delle operazioni piazzando un break di 20-7 che decide la sfida.

Prossimo impegno domenica 4 febbraio alle 11.30 al PalaBetti contro il Basketball Club Lucca.

CUS FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 77-62

Tabellino: Ticciati 5, Baldi, Zecchi 29, Carzoli 4, Ciulli 5, Iacopini 3, Bufalini, Agbegninou, Leti, Vallerani 4, Filomeno 1, Borghesi 11. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 15-13, 21-18, 21-24, 20-7

Under 17 Silver

Tornano alla vittoria i ragazzi di Claudio Calvani, corsari sul parquet della Pallacanestro Grosseto per 41-74. Un successo frutto di una gara letteralmente a senso unico, con i gialloblu che scappano già dopo i primi dieci minuti (10-23), per poi andare al riposo lungo con il match ormai ipotecato: 25-46 il punteggio all’intervallo. Così, nella seconda parte, l’Abc deve soltanto amministrare il vantaggio, cosa che i gialloblu riescono a fare senza particolari patemi. Al 30′ il divario tocca il 31-58 e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 3 febbraio alle 16 al PalaBetti contro la Virtus Certaldo.

PALLACANESTRO GROSSETO – ABC CASTELFIORENTINO 41-74

Tabellino: Giglioli 15, Bini 15, Garbetti 7, Kamberaj 10, Macalindong 2, Ricci 11, Jelassi 7, De Simone 3, Barlabà 2, Uci 2, Beshaj, Fiorentini. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-23, 15-23, 6-12, 10-16

Under 15 Eccellenza

Si arresta a Livorno la striscia negativa dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che in casa del Don Bosco ritrovano finalmente la vittoria dopo tre scivoloni consecutivi: 51-66 il finale al PalaMacchia. Dopo una prima parte fatta di break e contro break, i gialloblu incanalano la sfida al rientro dall’intervallo per poi gestire con autorità il finale. Buono l’approccio castellano, che vale il 14-20 alla prima sirena. Un vantaggio che però i labronici annullano completamente nella seconda frazione, ribaltando l’inerzia e mettendo la testa avanti: 34-31 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi la reazione castellana è da manuale, con i ragazzi di Mostardi che tornano a condurre (43-48 al 30′), per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 3 febbraio alle 18 al PalaBetti contro la Mens Sana Basketball.

DON BOSCO LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 51-66

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 18, Dimiccoli 8, Rosi 1, Pacini 7, Pagliai, Fedeli 4, Simoncini, Costantini, Di Carlo, Poggesi 26. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 14-20, 20-11, 9-17, 8-18

Under 14 Elite

Pesante sconfitta in casa della capolista Basket Cecina per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che nella prima giornata di ritorno si arrendono per 86-39. Gara senza storia, come racconta il finale, con i padroni di casa che approcciano con autorità e tengono saldo il controllo per tutti i quaranta minuti. I gialloblu, infatti, sono costretti a rincorrere fin dalla palla a due, con la prima frazione che si chiude sul 23-9. Un divario che diventa una voragine nel secondo quarto, mandando le squadre negli spogliatoi sul 53-17. Così al rientro dall’intervallo, con la gara ormai ampiamente compromessa, l’Abc non può che inseguire i locali ormai in fuga.

Prossimo impegno domenica 4 febbraio alle 9.30 al PalaBetti contro la Virtus Certaldo.

BASKET CECINA – ABC CASTELFIORENTINO 86-39

Tabellino: Giovannoni, Pirrone 3, Capocchini, Bianchi, Arnoldi, Pagliai 7, Bufalini 9, Pannocchi 6, Barnini 7, Di Carlo 2, Capuana, Di Vilio 5. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 23-9, 30-8, 24-6, 9-16

Under 14 Femminile

Altra ostica trasferta per le ragazze di Alberto Ciampolini, nell’occasione sostituito da Fabrizio Iserani e Antonella Costa, che si arrendono su parquet della Synergy Valdarno per 61-10. Una gara in cui le gialloblu approcciano con grande grinta e intensità, chiudendo la prima frazione a contatto (9-4), salvo poi assistere alla fuga delle padrone di casa a partire dal secondo parziale di gioco.

Prossimo impegno domenica 4 febbraio alle 15 al PalaBetti contro Baloncesto.

SYNERGY BASKET – BASKET CASTELFIORENTIN 61-10

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Latini. All. Iserani. Ass. Costa.

Parziali: 9-4, 18-2, 16-4, 18-0

Minibasket

Splendido en plein nel weekend del minibasket che ha visto scendere in campo tutti i gruppi gialloblu. Vittoria al fotofinish per gli Scoiattoli Big 2015/2016, corsari sul parquet dell’Affrico Firenze. Due ottime prove di squadra anche quelle delle formazioni Aquilotti: il gruppo Small 2014 è andato a vincere in casa del Basket Impruneta, mentre il gruppo Big 2013 si è imposto al PalaBetti sul Basket Mugello. Infine, doppio successo a distanza ravvicinata per gli Esordienti 2012/2013, vittoriosi in casa ai danni dell’Etrusca San Miniato e in trasferta contro Frogs Castelfranco.

Nel prossimo fine settimana in campo gli Aquilotti Big, che sabato 3 febbraio alle 11 faranno visita alla Laurenziana, e gli Scoiattoli, che domenica 4 febbraio alle 17 riceveranno San Casciano al PalaBetti.