Elezioni Casciana Terme Lari, il centrosinistra candida a sindaco l'assessora Chiara Ciccarè

Il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana promuovono insieme una lista civica di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative del Comune di Casciana Terme Lari a sostegno della candidatura a Sindaca di Chiara Ciccarè.

Chiara Ciccarè, classe 1976, laureata in lingue e letterature straniere, sposata e madre di due figli, è impiegata nel settore autonoleggio presso l’Aeroporto di Pisa, divisione contratti. Attualmente è Assessora alla Pubblica Istruzione e Servizi Educativi oltre che alle Politiche per l’Agricoltura e alla tutela e valorizzazione della Ciliegia di Lari.

"L’amore per il territorio, quello in cui ho scelto di far crescere i miei figli, è ciò che mi ha spinto in questi anni a svolgere con impegno e passione il ruolo di Assessora di Casciana Terme Lari con grande senso di responsabilità, voglia di fare e di migliorarsi ogni giorno. – ha dichiarato Ciccarè – Ho accettato la proposta di candidarmi a Sindaco perché sono convinta che la conoscenza del territorio e l’esperienza maturata in questi anni saranno un valore aggiunto nel gestire le sfide quotidiane e nel trovare soluzioni efficaci per aumentare in modo significativo la qualità della vita nel nostro Comune".

"In questo percorso la mia priorità sarà quella di continuare ad ascoltare i suggerimenti dei cittadini, le preoccupazioni del mondo giovanile, coinvolgendo tutti con l’approccio collaborativo che mi ha sempre contraddistinto. La nostra è una comunità attiva e vivace, ricca di Associazioni, sempre pronta a nuove proposte: anche questo contribuisce a darmi la grinta necessaria per questo nuovo percorso con tanta passione e idee. Sono convinta che la mia esperienza mi permetterà di accorciare il tempo di attuazione del nostro programma e sulla base delle relazioni che abbiamo costruito e che vogliamo ampliare, sarà possibile dare spinta a nuove idee e progetti".

La candidata a Sindaco Chiara Ciccarè rappresenta un cambio di prospettiva, quello di una donna, per un territorio a misura di famiglia, ma anche una bilanciata armonia fra programmazione e sviluppo sostenibile, garanzia del rispetto dei diritti, tutela dell’ambiente, valorizzazione e rilancio del settore termale, delle eccellenze del territorio come il Castello dei Vicari, ma anche le molte tipicità culturali e turistiche e agricole. Un impegno forte per il commercio, soprattutto quello di vicinato, e per il rilancio delle aree produttive di cui la zona industriale di Perignano rappresenta un nodo centrale.

La lista è aperta a tutti i cittadini, ma anche alle altre forze politiche, che si riconoscono in questi valori per lavorare insieme ad una proposta di governo che veda nelle persone le vere protagoniste delle scelte pubbliche.

"Puntare ad uno sviluppo sostenibile di Casciana Terme Lari e delle sue eccellenze amministrando con impegno e senso di responsabilità sarà la nostra priorità così come l’ascolto e l’attenzione all’ambiente.. Metteremo insieme una squadra di uomini e donne che amano il loro Comune e che vogliono migliorarlo stando vicino alle persone, alle associazioni e alle imprese".

Chiediamo a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, di collaborare e costruire insieme un programma di governo per il Comune di Casciana Terme Lari, per affrontare insieme i temi del lavoro, dell’ambiente, dell’efficienza dei servizi e dei diritti.