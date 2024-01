Investimenti per 683 milioni, accordo tra Regione e Governo a febbraio

“Con il Fondo sviluppo e coesione la Toscana si dimostra ancor più area investimenti come volano pubblico alla crescita. Nella la prima metà di febbraio il Fondo entrerà in vigore con un accordo firmato dal presidente della Regione e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ringrazio per la collaborazione e la costruttiva verifica degli interventi il ministro Fitto e l’interlocuzione con gli enti locali e il Consiglio regionale”.

Così Eugenio Giani spiega la delibera di Giunta con cui si prevede un importante programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione e che pianifica investimenti nella regione nell’arco dei prossimi 5 anni.

“Abbiamo cercato di equilibrare tra aree e tipologie di investimenti: il piano per la Toscana riguarda 530 milioni che si aggiungono a un intervento di anticipazione di 110 milioni concentrato soprattutto nelle scuole, e attivato 2 anni fa, e a un intervento di bonifica per Piombino di 41 milioni, che è stato anticipato negli apporti di programma. Complessivamente dunque si tratta di 683 milioni provenienti dal Fondo sviluppo e coesione nel nostro territorio”.

Le priorità sono gli interventi relativi a strade e mobilità, poiché le strade non sono ammesse a finanziamento dai fondi europei e nel Pnrr. L’intervento più consistente si riferisce alla tranvia per Sesto Fiorentino che, al di là dell’utilizzo del tram, collega tutta la rete tranviaria alla stazione di Castello ed è perciò il principale asse di interconnessione tra il sistema tranviario dell’area metropolitana fiorentina e la rete ferroviaria. Castello, grazie alla la stazione che si attiverà, può consentire a tutta l’utenza proveniente da Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato di avere accesso con rapidità verso il centro direzionale di Firenze e la nuova stazione Alta Velocità in via Circondaria-viale Corsica.

E’ previsto un intervento che rivoluziona l’accessibilità al Monte Amiata, sulla strada detta ‘Cipressino’; rilevanti interventi stradali anche per l’area metropolitana fiorentina, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, la Valdinievole, per la tangenziale di Cortona e, a Livorno, per gli assi che riguardano la connessione del nuovo sottopasso stradale alle ferrovie, che consente l’intervento sulle Terme Corallo; sull’asse stradale che dal viale XI agosto che conduce all’ospedale di Careggi a Firenze, interventi sulla viabilità a Lucca.

Forte anche l’intervento sull’area di Cisanello a Pisa, dove si prospettano risorse sia per la continuazione del plesso ospedaliero che per un ulteriore lotto della tangenziale nord ovest di Pisa, la ristrutturazione come sede di sant’Apollonia a Firenze.

Nei territori, accanto alle strade, c’è un forte impegno per la difesa suolo e sul piano casa; e attenzione per il diritto allo studio universitario, con la ristrutturazione della residenza Tolomei a Siena e quella Fascetti a Pisa.

Un capitolo a sé riguarda Piombino: “Qui sono concentrati 41 milioni per le bonifiche; 4,4 milioni per la viabilità della strada principale e 4 milioni per lo stadio; questi interventi – afferma il presidente - vanno intesi come come agevolazione della Regione alla concetrazione di compensazioni che vogliamo dare per le problematiche dell’area siderurgica e la presenza del rigassificatore”.

Una cifra di 102 milioni va a soddisfare l’obbligo di cofinanziamento dei programmi comunitari liberando risorse che sono destinate alla sanità regionale.

Importante l’impegno sul ponte di Buriano, per 21 milioni; la ristrutturazione della scuola Alberghiera a Massa, 6 milioni.

Molti i progetti per la difesa del suolo e il potenziamento di argini e lo scorrimento di corsi d’acqua.

A questo link il comunicato con in allegato la tabella di dettaglio dei progetti Sviluppo Sviluppo, https://www.toscana-notizie. it/web/toscana-notizie/-/ fondo-sviluppo-e-coesione- giani-in-programma- investimenti-per-683-milioni-. -a-febbraio-la-firma-dell- accordo-con-meloni%C2%A0

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa