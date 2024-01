Si perdono su un sentiero di Monte Morello: soccorsi dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti verso le 18 a Sesto Fiorentino, in via di Cascine, per soccorrere alcune persone che durante una camminata hanno smarrito l’orientamento mentre si trovavano sul sentiero 12 di Monte Morello.

Alla ricezione della richiesta di aiuto gli operatori della sala operativa dei vigili del fuoco, hanno localizzato attraverso le coordinate GPS dello smartphone la posizione degli escursionisti, inviando nel frattempo la squadra di terra.

I vigili del fuoco rimasti in contatto telefonico con i dispersi hanno verificato la posizione sui sistemi cartografici ed hanno fornito le indicazioni per ritrovare il sentiero.

Quando la squadra di terra ha raggiunto gli escursionisti, tutti in buone condizioni di salute, li ha riportati al parcheggio.