Spaccio di droga, cocaina anche tra le pelli a Santa Croce: quindici condanne

Quindici condanne, si va da un minimo di due anni e otto mesi a un massimo di dodici anni e otto mesi. Inoltre, due assoluzioni. È quanto deciso dal Gup del Tribunale di Bologna per diciassette imputati a giudizio per per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di ingenti quantità e di riciclaggio.

La vicenda è del marzo 2023, la polizia arrestò ventuno persone. L'inchiesta durò circa un anno, dall'inizio del 2021 al febbraio 2022, quando furono arrestate cinque persone ritenute a capo del sodalizio; durante le indagini furono sequestrati oltre 750 chili di cocaina. Parte della droga è stata rinvenuta in un garage a Bologna, ma altra era stoccata a Monte San Pietro (nel bolognese) e in tre ulteriori depositi dislocati tra Veneto, Liguria e Toscana, per la precisione a Santa Croce sull'Arno.

La droga arrivava in Italia dal Sudamerica a bordo di navi container, poi giungeva a Bologna. Da qui veniva poi ridistribuita tra le piazze di spaccio italiane in tempi record. Proprio nel comune del Cuoio, la droga era nascosta nei container di pelli.