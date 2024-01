Violenza sessuale sul bus verso 6 studentesse: arrestato ad Arezzo

Un uomo, di origini straniere, incensurato, residente ad Arezzo e in Italia da anni, è stato arrestato e trasferito ai domiciliari dai carabinieri di Arezzo per violenza sessuale nei confronti di 6 giovani studentesse di diversi comuni della provincia aretina. I fatti risalgono all'arco di tempo tra dicembre 2023 e gennaio di quest'anno e sarebbero avvenuti in un bus di linea extraurbana. Le indagini sono partite dalla denuncia di una di queste studentesse. Confrontandosi con altre coetanee ha scoperto che erano state anche loro vittime degli stessi abusi mai denunciati, e che la persona ritenuta colpevole fosse la stessa. I carabinieri hanno individuato l'uomo durante un servizio predisposto anche con abiti simulati. È stato bloccato e identificato al capolinea.