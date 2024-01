Ztl San Miniato registra 200 multe a settimana: i dati della municipale. In calo gli abbandoni di rifiuti

Che 2023 è stato per la polizia municipale di San Miniato? Un anno segnato dalla Ztl, senza dubbio, come si evince dai numeri. È il primo anno pieno, da novembre è attiva regolarmente e ha cambiato l'impatto sul centro storico della città della Rocca. A livello di dati, dal 1 settembre 2022 sono state rilasciate 1.581 autorizzazioni (tra queste anche quelle una tantum, tipo chi arriva nelle strutture ricettive), quelle valide sono 710. "Nell'arco di un anno le sanzioni si attestano sulle 150-200 a settimana" sono le parole arrivate dalla municipale sanminiatese.

Il sindaco Simone Giglioli ha commentato: "La Ztl è sospesa fino al 4 marzo per ora, fino a quando la prima parte del cantiere di piazza del Popolo non sarà conclusa. Poi ci sarà un'estensione nell'invernale anche al venerdì, ci sarà un innalzamento per domenica e festivi dalle 14 alle 16. Ci sarà anche un ampliamento delle vie che possono chiedere autorizzazione alla Ztl tipo via Maioli, via Bagnoli, piazza Bonaparte, via Roma e una parte di via Ferrucci. Il progetto ha reso più fruibile la città e i residenti lo hanno capito, così come tante attività economiche, il CCN ha dato ampia collaborazione per mettere in campo delle modifiche".

Guardando i numeri, i 24 agenti hanno svolto 32.234 ore di lavoro. In generale si è registrato un aumento delle infrazioni del +71,64%, per un totale di 11.726 nel corso dei dodici mesi. L'aumento accertato sulle infrazioni è di circa 719mila euro. Cresciuti anche gli incidenti stradali, 158, il 22% in più rispetto a tutto il 2022: 320 le persone coinvolte, 55 quelle ferite, i punti decurtati dalle patenti sono 2.498 in totale. Cala il numero di veicoli rimossi, 52, quattro in meno rispetto all'anno prima. L'attività di poliiza giudiziaria ha un lieve incremento: le denunce al comando passano da 25 a 20, quello delle attività delegate da altre forze dell'ordine da 44 diventano 52.

In ribasso il dato dei reati ambientali. Nel 2023 sono state accertate 88 violazioni, mentre l'anno prima erano quasi il doppio, il calo è del 37,5%. 58 le sanzioni per abbandono di rifiuti, anch'esse in minor numero rispetto all'anno precedente, il -15,4%. L'incasso dei parcheggi (324 stalli blu e 12 parcometri) è di oltre 99mila euro, +6,8%. Sono stati anche rilasciati 418 tesserini venatori, anche se il dato non è completo e la stagione deve chiudersi.

Sono 53 le telecamere sul territorio di San Miniato dedicate alla videosorveglianza, 12 quelle per la lettura targa. Dario Pancanti, comandante della polizia municipale sanminiatese, ha spiegato: “C'è stato un grande aiuto da parte delle telecamere, che non registrano solo il passaggio delle auto ma aiutano a vedere ciò che succede di fronte all'obiettivo, serve a reprime crimini e condurre indagini su malviventi o prevenire crimini futuri”. Circa un centinaio di persone sono state trovate alla guida senza assicurazione, circa trecento senza revisione. Le telecamere, con telelaser, riescono a prendere anche chi va troppo veloce.

Così Giglioli: “La municipale è orecchie e scarpe sul territorio. Inoltre è in uscita un bando per gli agenti, vogliamo ricostituire il numero del corpo, che per adesso si è anche molto ringiovanito. Il tema della sicurezza è fondamentale. Si parla tanto di Zone 30 e noi il centro storico e alcuni contesti li abbiamo già a 30, che è una velocità adeguata”. La vice Elisa Montanelli ha aggiunto: “Il lavoro si è concentrato sull'abbandono dei rifiuti, i risultati spesso non si vedono solo dai numeri. C'è stato un forte controllo del territorio, abbiamo cercato di aiutare la municipale con l'acquisto di strumentazioni all'avanguardia”.

Gianmarco Lotti