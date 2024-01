Abc under 19 Gold sconfitta a Montevarchi

Dopo i successi ai danni di Pino e Chiusi non arriva il terzo squillo consecutivo per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che sul parquet della Fides Montevarchi si arrendono al fotofinish per 80-77 dopo una partita fatta di sorpassi e controsorpassi e poi ipotecata in volata dai padroni di casa. Grande equilibrio fin dalla palla a due, con le squadre che nella prima frazione viaggiano a braccetto chiudendo il parziale in perfetta parità (21-21). Un botta a risposta che prosegue nel secondo quarto, finché sono i locali a mettere la testa avanti andando all’intervallo sul 41-37. Dagli spogliatoi rientra meglio l’Abc, che alza l’intensità e piazza un mini parziale che ribalta l’inerzia, con i gialloblu che alla terza sirena passano a condurre per 58-62. Un divario che però Montevarchi ricuce immediatamente nella quarta frazione finché, nel testa a testa finale, la maggior concretezza della squadra di casa decide la sfida.

Prossimo impegno lunedì 5 febbraio alle 19 al PalaBetti contro Sancat.

FIDES MONTEVARCHI – ABC CASTELFIORENTINO 80-77

Tabellino: Damiani 20, Merlini 11, Rosi 24, Bartolini 8, Viviani 6, Calvisi 5, Fabrizzi 3, Pucci, Marchetti, Bernardoni. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 21-21, 20-16, 17-25, 22-15

Fonte: Abc - Ufficio stampa