Calcio senza violenza, alleanza nel nome del fair play a San Casciano

Un'alleanza speciale ha preso vita tra il Comune di San Casciano in Val di Pesa e il mondo sportivo per la promozione e la diffusione dei valori inclusivi nella cultura dello sport. Il sindaco Roberto Ciappi e i presidenti delle società sportive di San Casciano, Mercatale e Cerbaia hanno firmato un accordo per condividere l’impegno comune a favore del fair play e della correttezza nei campi da calcio. Nei prossimi bandi per la gestione degli impianti pubblici il Comune inserirà nuovi criteri di assegnazione e riconoscerà delle premialità in fase di aggiudicazione della concessione degli impianti sportivi a quelle società che proporranno progetti specifici, educativi e sociali, tesi a promuovere comportamenti corretti e leali da parte delle tifoserie.

Il Comune di San Casciano promuove l’esercizio dell’attività sportiva da parte della cittadinanza, collaborando con le associazioni sportive presenti sul territorio per offrire a tutti la possibilità di praticare le discipline sportive.

Attualmente sul territorio comunale sono presenti tredici impianti sportivi, che vengono gestiti direttamente dal Comune o affidati in gestione ad associazioni e società sportive. Tra questi sono presenti i campi sportivi di San Casciano, Mercatale e Cerbaia, in gestione alle associazioni sportive dilettantistiche: U.S. Sancascianese Calcio, F.C. Mercatale e U.S.D. Cerbaia, che da anni praticano la disciplina del calcio per tutte le età, a partire dalla scuola calcio fino ad arrivare alle squadre dilettantistiche impegnate in campionati federali. “Grazie al lavoro di queste associazioni - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che coinvolgono le famiglie dei propri atleti e tutta la comunità, si sono sviluppati intorno alle squadre giovanili e dilettantistiche gruppi di tifosi sempre più numerosi, pronti a supportare la propria società sia in casa che in trasferta'.

Con questa lettera di intenti l’amministrazione Comunale e le associazioni sportive intendono realizzare l’obiettivo di mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare comportamenti scorretti e antisportivi, prevedendo meccanismi e criteri puntuali volti a riconoscere e premiare la correttezza dei comportamenti delle associazioni e delle loro tifoserie.

"L’obiettivo, nello specifico, è quello di intervenire nei bandi di gara - riprende il primo cittadino - per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi alle società e alle associazioni sportive, introducendo elementi che corrispondano a precise premialità da assegnare in presenza di un impegno civico e di un’etica comportamentale che esprima, secondo i dettami del fair play, tutti i principi inclusivi dello sport, e valorizzi lo spazio pubblico, la competizione sportiva, la società o l’associazione e le rispettive tifoserie”. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Roberto Ciappi, Massimo Gori, presidente di F.C. Mercatale, Luca Presciutti, presidente di USD Cerbaia e Aldemaro Becattini, presidente di U.S Sancascianese Calcio.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino