Larciano, Serravalle e Montecatini riceveranno 33 milioni per la viabilitàlocale

“Sono molto determinato ad offrire alla val di Nievole, centro di sviluppo e di crescita della Toscana, un sistema di infrastrutture e viabilità che possa agevolare l’economia e la dimensione sociale del territorio. Per questo abbiamo deciso di intervenire per migliorare il sistema di infrastrutture e viabilità con importanti interventi nell’arco dei prossimi tre anni”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha presentato i tre interventi da 33 milioni previsti per la viabilità dell’area. Questo pacchetto di interventi è inserito nella delibera della giunta regionale con con cui si prevede un programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione.

“A Larciano – evidenzia il presidente - gli 11,4 milioni previsti serviranno alla riorganizzazione del sistema viario relativo alla provinciale 25 e alla regionale 436, in modo da liberare il centro storico e valorizzare la strada regionale 436; a Serravalle Pistoiese i 9,6 milioni di interventi ci daranno la prospettiva di poter fluidificare un traffico che presenta grandi problematicità all’intersezione della Sr 435 e della Sp 40. Infine ulteriori 12 milioni di risorse permetteranno una maggior scorrevolezza della strada regionale 436 consentendo la variante tra la località Pazzera e la provinciale 26 Camporcioni in località Biscolla, si tratta del lotto 4”.

Il programma del Fondo di sviluppo e coesione sarà oggetto di un accordo col Governo la cui firma è prevista a febbraio, prevede complessivamente interventi per 683 milioni. La priorità del programma è stata data agli interventi relativi a strade e mobilità.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa