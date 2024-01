Montaione restaura la 'Madonna con Bambino' di Suor Plautilla

La Madonna con Bambino di Plautilla Nelli si sposta a Firenze per qualche mese. Il motivo è semplice: sarà restaurata. Il dipinto di Suor Plautilla è da sempre all'interno della Chiesa dei Santissimi Giuseppe e Lucia a Montaione ed è stato dipinto da quella che è considerata la prima pittrice fiorentina, vissuta nel Cinquecento.

Situata nell'altare di destra, l'opera andrà a Firenze per un restauro. Ne dà notizia il sindaco Paolo Pomponi: "Da oggi chi entrerà in chiesa non troverà il dipinto. Questo perché da tempo stiamo lavorando all’idea di restaurare questo bellissimo quadro che appartiene alla comunità montaionese (fa parte del patrimonio del Comune), così come la chiesa".

E in occasione del cinquecentenario della nascita di Suor Plautilla (1524) "abbiamo deciso di celebrare questa ricorrenza con il restauro dell’opera, affidandoci ad una importante restauratrice fiorentina, esperta proprio di restauri di numerose opere di Suor Plautilla. Stamani abbiamo quindi salutato il nostro meraviglioso dipinto che si è spostato a Firenze e che fra qualche mese ritornerà a casa. A breve lanceremo anche una campagna di raccolta fondi per chi volesse contribuire alle spese per il restauro".