Nuovo Ponte a Buriano, 21 milioni dalla Regione. Giani: “Opera strategica per la viabilità”

In arrivo 21 milioni di euro per il nuovo ponte a Buriano in provincia di Arezzo. Sono le risorse che la giunta, con una delibera approvata lunedì scorso, punta a destinare alla realizzazione della nuova struttura definitiva e alla viabilità alternativa alla storica costruzione romanica che attraversa l’Arno a nord di Arezzo, nota per essere raffigurata alle spalle della Gioconda di Leonardo.



Il finanziamento rientra nel pacchetto di investimenti Fsc 2021/2027 di competenza regionale, che nelle prossime settimane sarà oggetto di intesa con il governo.



“Finanziamo un intervento strategico per la viabilità aretina - spiega il presidente Eugenio Giani - e la realizzazione del nuovo ponte, così come progettato dalla Provincia, costituisce elemento di assoluta priorità nella modernizzazione infrastrutturale dell’area”. Così facendo, aggiunge Giani, “saremo in grado di tutelare lo storico ponte raffigurato nei suoi dipinti da Leonardo da Vinci e dunque troppo prezioso per continuare a pensarlo come snodo della viabilità attuale”.



“La decisione di inserire il nuovo ponte nella programmazione Fsc è stata concordata - sottolinea il presidente Giani - con le istituzioni locali a partire dalla Provincia e dai consiglieri regionali eletti sul territorio".



“I 21 milioni – conclude Giani - consentiranno alla Provincia di appaltare e realizzare un asse fondamentale di viabilità e sono orgoglioso che la Regione Toscana se ne sia assunta una paternità che costituisce fatto di grande rilevanza di buongoverno per un area così strategica come quella di Arezzo”.

Fonte: Regione Toscana