Ottimi risultati dalle atlete della Italy Dance Village di Empoli e Pontedera

Durante i Campionati Assoluti FIDS Disco Dance, le atlete della Italy Dance Village di Empoli e Pontedera hanno ottenuto ottimi risultati alle qualifiche per i prossimi Campionati Mondiali ed Europei 2024.

La società, con sede a Pontedera e Ponte a Elsa, da oltre 15 anni si contraddistingue per la formazione di campioni sul territorio nazionale.

Le atlete, coordinate dalla maestra Rebecca Donzelli, si affacciano alla disciplina già in tenera età. Perseguendo con duro lavoro ed ore di allenamento, riescono a portare a casa risultati ottimi.

Ecco i dati della partecipazione ai Campionati Assoluti FIDS Disco Dance di Rimini 27 e 28 Gennaio 2024

Atlete che hanno partecipato:

- Emma Gavina

- Denise Prosperi

- Martina Causa

- Siria Pagni

- Carolina Bagnoli

- Alice Santini

- Vittoria Mandorlini

- Paola Oliviero

- Eleonora Tommasuolo

- Camilla Videtta

- Greta Moggi

QUALIFICHE CAMPIONATI EUROPEI DISCO DANCE 2024 :

Emma Gavina - Semifinalista cat. 8/12

Carolina Bagnoli - 8° posto cat. 15/16

Alice Santini - 5° posto cat. 15/16

Martina Causa e Denise Prosperi - Semifinaliste cat. 15/16

Alice Santini e Carolina Bagnoli - Semifinaliste cat. 15/16

Greta Moggi - Semifinalista cat. Over 17

Greta Moggi e Vittoria Mandorlini - 2° posto cat. Over 17

Camilla Videtta e Eleonora Tommasuolo - 4° posto cat. Over 17

QUALIFICHE MONDIALI 2024 :

Alice Santini - singolo

Greta Moggi e Vittoria Mandorlini - coppia

Camilla Videtta e Eleonora Tommasuolo - coppia