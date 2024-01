Passeggero rompe il vetro dell'autobus, saltano 23 corse a Pisa

Autolinee Toscane informa che a causa di un atto vandalico a un proprio mezzo è stato rotto un vetro da parte di un utente. Il fatto è avvenuto il 31 gennaio 2024 attorno alle ore 13,30 sul bus della Linea 1+ che collega in andata e ritorno, dal Park Pietrasantina, il centro di Pisa all’Ospedale Cisanello passando davanti alla Stazione Fs e a Piazza dei Miracoli. In conseguenza di tale atto vandalico il bus rimarrà fermo fino alle 21 di stasera per cui salteranno 23 corse della Linea 1+.

Autolinee Toscane ha immediatamente informato dell’accaduto le forze dell’ordine e consulterà i propri legali al fine di valutare la presentazione di formale denuncia alle autorità competenti.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus del TPL funziona un servizio di videosorveglianza e che le immagini registrate sono a disposizioni delle autorità che ne faranno richiesta.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa