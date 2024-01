Servizio civile in ospedale, c'è posto anche a Empoli

Sono, al momento, 19 le domande pervenute all'Azienda USL Toscana centro per partecipare al bando di selezione per il progetto “L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili- Servizio Civile universale. Complessivamente si cercano però 39 operatori volontari.

Per chi fosse interessato c'è ancora tempo per partecipare al bando per la selezione disponibile sul sito aziendale https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/570-servizio-civile/34470-servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2; che scade il prossimo 15 febbraio alle ore 14.

Gli aspiranti operatori volontari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 10 posti sono riservati ai Giovani con Minori Opportunità - GMO.

L’assegno mensile pari a 507,30 euro suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I Giovani saranno impiegati nei Pronto Soccorsi degli Ospedali dell'Azienda e, ad oggi, risultano ancora disponibili, in particolare, posti per i presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio e Borgo San Lorenzo per quanto riguarda l'area fiorentina; Santo Stefano a Prato; San Jacopo a Pistoia e San Giuseppe a Empoli.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi: è svolto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana. Un'opportunità per i giovani per fare un'esperienza diretta all'interno del servizio sanitario della Toscana che prevede, una volta superata l’apposita selezione, anche lo svolgimento obbligatorio della formazione generale e specifica prevista dal progetto.