Sicurezza, incontro a San Casciano con Comune e carabinieri

Un incontro pubblico sul tema della Sicurezza urbana per vivere meglio e prendersi cura del territorio con consapevolezza e responsabilità. Consigli, accorgimenti, suggerimenti per prevenire e contrastare truffe e furti ai danni soprattutto degli anziani, atti vandalici e comportamenti illegali. Comune e Arma dei Carabinieri organizzano un’assemblea aperta a tutta la comunità, in programma il 31 gennaio alle ore 18.30 presso il Centro socio culturale di Cerbaia. Una nuova edizione della campagna di informazione sulla sicurezza nel corso della quale saranno fornite indicazioni di carattere pratico per difendersi e prevenire gli espedienti dei malviventi. All'incontro saranno presenti il sindaco Roberto Ciappi e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Casciano Maurizio Neri.

Durante gli incontri saranno diffusi consigli pratici. “E’ importante che i cittadini – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – soprattutto i residenti nelle frazioni e nelle località decentrate, dove la conoscenza personale è diffusa, prestino massima attenzione alla collaborazione reciproca, è essenziale fare rete e mostrarsi disponibili allo scambio di informazioni utili a riconoscere situazioni sospette, occorre tempestivamente mettersi in contatto con i Carabinieri, qualora si riscontri la presenza di persone e casi non conosciuti”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino