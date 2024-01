Stop alle bottiglie monouso, il Comune dona agli studenti le borracce ecologiche

Un regalo green per invitare la comunità scolastica ad adottare uno stile di vita improntato alla responsabilità ambientale e al consumo consapevole. Il sindaco Roberto Ciappi, l’assessora alle Politiche educative Elisabetta Masti e l'assessore all'Ambiente Ferdinando Maida hanno donato 150 ecoborracce, amiche dell’ambiente, alle allieve e agli allievi delle scuole primarie di San Casciano, Mercatale e Cerbaia.

Un gesto concreto che si è rinnovato anche quest’anno con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell'ambiente e all'importanza di agire nella quotidianità per ridurre l'uso delle plastiche, nonché introdurre un piccolo cambiamento che passa attraverso il mondo scolastico. “Intendiamo rafforzare la collaborazione e la partecipazione della comunità ai progetti ambientali - sottolinea il sindaco Roberto Ciappi – in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, abbiamo donato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie il contenitore d’acqua che potranno utilizzare a scuola come in qualsiasi altra circostanza della quotidianità dalle famiglie”. “Usando le ecoborracce, alleate nella salvaguardia della salute del pianeta – continua il primo cittadino - gli studenti potranno produrre un risparmio di 35mila bottiglie di plastica nel corso dell’intero ciclo scolastico delle primarie”.

“Investiamo sulla consapevolezza delle bambine e dei bambini – dichiara l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida - e sul contributo degli studenti delle primarie dell'Istituto comprensivo “Il Principe” quali testimoni di un percorso civico per la difesa dell'ambiente e l'abbattimento dei consumi legati agli imballaggi di plastica”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione attiva da anni tra Comune, Publiacqua e Istituto Comprensivo “Il Principe”, “per promuovere un lavoro sinergico sulla sostenibilità – aggiunge l’assessora alle Politiche educative Elisabetta Masti - legato all’educazione rivolta ai più piccoli. Per riempire le ecoborracce i bambini e le loro famiglie potranno usare l’acqua del sindaco, buona e di qualità, erogata dai fontanelli scolastici e quelli installati in varie aree del territorio comunale.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO