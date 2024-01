Tassista si schianta alle Cascine e lancia l'allarme aggressione

Per tentare di scappare da un finto cliente, che in realtà avrebbe voluto solo derubarlo, un tassista del servizio 4390 questa notte alle 5 si è schiantato con la sua auto contro un albero al parco delle Cascine a Firenze.

Il conducente 52enne, a bordo del suo suv, si sarebbe accostato per un giovane che ha fermato la corsa. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il passeggero ha detto di non avere soldi. A quel punto si sono avvicinati altri due complici: uno lo ha fermato per salire, l'altro con un oggetto metallico ha fatto perno per tentare di aprire la portiera. Il taxi è ripartito di furia e ha terminato la sua corsa contro un lampione.

I tre avrebbero terminato l'assalto. La ricostruzione ha dei punti da ricostruire: inizialmente in soccorso del tassista sono giunti altri colleghi, dopo la richiesta d'aiuto alla centrale. Poi è giunta la polizia municipale, ma in quel frangente gli assalitori erano già scappati.

Le reazioni della politica

“Solidarietà al tassista aggredito alle Cascine. Purtroppo l’amministrazione fiorentina si dimostra ancora una volta totalmente incapace di garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel Parco. Un Parco che, nonostante le tante belle parole e le ruote panoramiche di Nardella, resta un vero e proprio buco nero che la città non merita, il massimo esempio di come Pd non abbia idea di come ristabilire la legalità sul territorio”. Lo dichiara Susanna Ceccardi (Lega).

“L’aggressione subita da un tassista la scorsa notte alle Cascine conferma lo stato di grave insicurezza nel quale i tassisti devono lavorare. Quella di ieri notte è la goccia che fa traboccare il vaso. Esprimo solidarietà al tassista aggredito e ringrazio il collega accorso ad aiutare”. Lo dichiara il consigliere della Lega Luca Tani.

“Oltre a dare la mia personale solidarietà e quella della Lega di Firenze alla categoria e alla persona rimasta vittima, non posso non tornare, per l’ennesima volta, a dare un giro di sveglia al sindaco Nardella e all’assessora Albanese sui balordi che occupano da anni il parco delle Cascine.

Come Lega abbiamo da tempo proposto di recintare il parco, così da tenere fuori certi delinquenti e, anche alla luce di quest’ultimo episodio, evidenziamo la necessità di un presidio fisso della Polizia Municipale alle Cascine, con tanto di taser, come più volte abbiamo richiesto” aggiunge il capogruppo e segretario provinciale della Lega Federico Bussolin.

“Vogliamo dare la nostra solidarietà al tassista aggredito ieri notte alle Cascine e a tutta la categoria che, come altre in città, si trova nella condizione di lavorare di notte in zone insicure, dove a farla da padrone sono balordi di ogni risma. Riguardo in particolare alle Cascine, abbiamo un ordine del giorno già depositato e da discutere in consiglio comunale per stabilire un presidio fisso della Polizia Municipale nell’area dell’ex Meccanò”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e il consigliere Jacopo Cellai.

“Che sulla sicurezza le giunte guidate da Nardella abbiano fallito è sotto gli occhi di tutti. Per fortuna di Firenze e dei fiorentini, il voto non è lontano per cambiare musica” aggiungono.